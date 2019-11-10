Эксперты рассказали, кого россияне чаще всего нанимают в качестве ассистентов

Аналитики сервиса поиска помощников обработали данные более 1500 клиентов и узнали, у кого больше шансов занять эту должность.

Более 70% работающих россиян просят назначить им в помощники молодую девушку. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса личных помощников WANT, оказавшиеся в распоряжении Лайфа.

Сами работодатели редко объясняют, чем они руководствуются при выборе ассистента, однако специалисты полагают, что это можно списать на сложившийся стереотип о том, что девушки выполняют ответственные поручения внимательнее.

При этом серьёзнее и более прагматично относятся к обязанностям личного ассистента мужчины — они чаще всего доверяют помощнику задачи из одной сферы и заранее обсуждают сроки выполнения поручений.

А женщины-работодатели склонны доверять помощникам разные задания, с которыми не успевают справиться сами, также они редко обозначают сроки выполнения.

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