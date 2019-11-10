При столкновении автобуса и маршрутки в Москве пострадали четыре человека

Трое взрослых и один ребёнок пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси и рейсового автобуса на юго-западе Москвы. Об инциденте сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД УМВД РФ.

Столкновение произошло на Нахимовском проспекте около 13 часов дня.

— Маршрутное такси столкнулось с рейсовым автобусом у дома 33/2 на Нахимовском проспекте. В результате ДТП пострадали четыре человека, находившихся в маршрутном такси, в том числе один несовершеннолетний, — цитирует сообщение ведомства агентство городских новостей "Москва".

Обстоятельства аварии уточняются.