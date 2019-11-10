Автобус загорелся на остановке в Барнауле — видео

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия.

В Барнауле автобус, следовавший по маршруту № 2, загорелся на остановке "Клуб "Стойгаз" в микрорайоне "Восточный". Видео с места происшествия были опубликованы в социальной сети "Инстаграм".

Инцидент произошёл днём на улице Кулагина около дома № 44. На кадрах ролика видно, как от транспортного средства поднимаются густые чёрные клубы дыма, видны яркие языки пламени.

Две пожарные машины прибыли на место ЧП уже вечером, когда на улице стемнело. К этому моменту транспортное средство почти полностью выгорело.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие. На кадрах видно, как рядом с автобусом ходил его водитель. Причины возникновения пожара не уточняются.