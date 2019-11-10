Брат убитой аспирантки СПбГУ — о её последних часах: В слезах была

По словам молодого человека, преподавателю не понравилось, что его возлюбленная собиралась пойти на день рождения.

Брат расчленённой 24-летней выпускницы СПбГУ, по подозрению в убийстве которой задержали доцента университета Олега Соколова, рассказал о последних часах жизни девушки.

— В ночь с 7-го на 8-е число она позвонила мне в 01:07. Она в слезах была, плакала и рассказывала, что случилось. Они были дома. Она сказала, что собирается пойти на день рождения друга. Они собирались все вместе, — рассказал он Пятому каналу.

Однако Соколов крайне негативно отреагировал на решение возлюбленной пойти на праздник: он якобы оскорбил и ударил девушку, бросив головой об пол. После этого она выбежала из квартиры.

— Я её просил, чтобы она ушла, но она сказала, что ей сначала нужно вернуться туда, потому что у неё там все вещи. Она планировала в общаге после этого восстановиться, — добавил брат погибшей.

Позднее он перезвонил сестре, которая заявила, что они уже помирились с мужчиной и них всё хорошо. А уже утром девушка перестала отвечать на звонки.

Парень добавил, что его сестра не раз расставалась с Соколовым, но, несмотря на это, сильно его любила.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное женское тело. СМИ сообщили, что жертвой преподавателя оказалась его 24-летняя бывшая студентка. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

Следователи задержали учёного как подозреваемого в убийстве, вечером он уже оформил явку с повинной. Сейчас мужчина находится в больнице с обморожением в тяжёлом состоянии.