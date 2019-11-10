Массовое отравление школьников на Кубани: в больницах более 50 детей

Более 50 учащихся пяти школ города Кропоткина Краснодарского края попали в больницы с признаками отравления. На место выехали специалисты из краевой столицы.
— По состоянию на 10 ноября 13:00 госпитализирован 51 ребёнок: 10 — в Кавказскую центральную районную больницу, 41 — в Кропоткинскую городскую больницу. Контактные пациенты осматриваются на дому шестью медицинскими бригадами, — говорится в сообщении Минздрава Краснодарского края.
Пострадавшие — учащиеся школ 11, 7, 44, 45, 17 Кропоткина. Состояние всех детей удовлетворительное и средней тяжести.
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