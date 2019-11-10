Партия Зеленского "Слуга народа" сменила лидера

Украинская партия "Слуга народа" официально сменила лидера. Вместо спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова на должность главы пропрезидентской партии был назначен Александр Корниенко. Об этом сообщили на съезде политсилы, передаёт "Украина.ру".
В ходе президентской кампании Корниенко возглавлял избирательный штаб Зеленского, а позднее стал первым заместителем главы фракции "Слуга народа" в Раде.
Ранее политик уже предлагал увеличить число представителей самой партии до 70 депутатов. Об этом же он заявил вскоре после своего назначения.
— У нас (в партии. — Прим. Лайфа) в сумме не больше 40 членов партии. Сейчас мы ещё 30 примем, и будет уже 70, и так постепенно будем подтягивать, — сказал он.
Ранее Лайф писал, что в Киеве 10 ноября пройдёт съезд партии "Слуга народа". На повестке дня, кроме задачи по смене председателя политической организации, стоял вопрос и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.
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