Украинский бизнесмен отрезал от электричества дом солиста "Иванушек" — видео

Сейчас музыкант находится на гастролях. Он с ужасом думает о том, что его ждёт после возвращения. Вместе с ним без теплоснабжения, воды и электричества остался целый посёлок.

Украинский магнат Яков Грибов отрезал своим соседям по элитному коттеджному посёлку Клоково под Троицком доступ к электроснабжению и отоплению, среди пострадавших оказался солист группы "Иванушки". Об этом Лайфу рассказали жители населённого пункта и сам артист.

Музыкант Кирилл Туриченко рассказал, что сейчас находится на гастролях и с ужасом думает о том, что его ждёт после возвращения.

— Как жить без воды, не знаю. Ситуация с водой, конечно, какая-то шоковая. У меня в жизни такого не происходило, — признался солист "Иванушек".

Жители посёлка считают, что совладелец украинского холдинга Nemiroff пытается их выжить. Сосед Грибова Борис Фейгин рассказал, что в последние дни жить в посёлке практически невозможно.

— В доме нет ни канализации, ни отопления, самое главное — нет воды, из-за чего, собственно, нет ничего остального. Воды нет потому, что мои милые соседи в очередной раз перерубили одну из коммуникаций, — отметил он.

Лайфу удалось выяснить, что бизнесмен планирует строить дорогу к своему дому. Юридически земля теперь принадлежит ему, но с согласия предыдущего владельца на территории проложили коммуникации, которые, по словам соседей, невозможно провести в другом месте. Замерзающие жители посёлка планируют обратиться в суд.

Сам бизнесмен сейчас находится в отъезде. Его работники общаться отказались.