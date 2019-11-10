Украинский бизнесмен отрезал от электричества дом солиста "Иванушек" — видео

Украинский магнат Яков Грибов отрезал своим соседям по элитному коттеджному посёлку Клоково под Троицком доступ к электроснабжению и отоплению, среди пострадавших оказался солист группы "Иванушки". Об этом Лайфу рассказали жители населённого пункта и сам артист.
Музыкант Кирилл Туриченко рассказал, что сейчас находится на гастролях и с ужасом думает о том, что его ждёт после возвращения.
— Как жить без воды, не знаю. Ситуация с водой, конечно, какая-то шоковая. У меня в жизни такого не происходило, — признался солист "Иванушек".
Жители посёлка считают, что совладелец украинского холдинга Nemiroff пытается их выжить. Сосед Грибова Борис Фейгин рассказал, что в последние дни жить в посёлке практически невозможно.
— В доме нет ни канализации, ни отопления, самое главное — нет воды, из-за чего, собственно, нет ничего остального. Воды нет потому, что мои милые соседи в очередной раз перерубили одну из коммуникаций, — отметил он.
Лайфу удалось выяснить, что бизнесмен планирует строить дорогу к своему дому. Юридически земля теперь принадлежит ему, но с согласия предыдущего владельца на территории проложили коммуникации, которые, по словам соседей, невозможно провести в другом месте. Замерзающие жители посёлка планируют обратиться в суд.
Сам бизнесмен сейчас находится в отъезде. Его работники общаться отказались.
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