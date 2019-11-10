СМИ: Российских бизнесменов признали "угрозой демократии" Великобритании

По данным ещё не опубликованного документа, несколько граждан РФ регулярно "спонсировали" партию консерваторов.

Имена девяти предпринимателей российского происхождения были упомянуты в секретном докладе британского межпартийного комитета по разведке и безопасности (ISC), посвящённом "незаконной российской деятельности" в Соединённом Королевстве. Об этом сообщает издание The Times.

При этом доклад до сих пор опубликован не был, поскольку его оглашение заблокировано британским кабинетом министров.

Всего в докладе упомянуты девять россиян. Среди них бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко. По данным доклада, за последние семь лет он якобы подарил консерваторам более 1,2 миллиона фунтов стерлингов (около 97,8 миллиона рублей).

Также был упомянут Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, владеющего лондонской ежедневной газетой Evening Standard. Ещё одним "спонсором консерваторов" была названа Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов РФ. Согласно докладу, она только за 2018 год пожертвовала в казну Консервативной партии более 450 тысяч фунтов стерлингов (36,7 миллиона рублей).

В документе указывается на связи Бориса Джонсона, нынешнего британского премьера, со всеми этими людьми.