В Афганистане объявили о разгроме ИГИЛ на территории страны

В последнее время запрещённая организация ослабла, поскольку большинство её членов были убиты в столкновениях или сдались.

Министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби заявил, что в стране была разгромлена террористическая группировка ИГИЛ*. Об этом сообщает местный телеканал 1TV.

— Экстремисты ИГИЛ потерпели поражение и разгромлены в Афганистане. Члены мелких ячеек сдаются афганским правительственным силам, а те, кто пытается перебраться в другие районы страны, будут ликвидированы силами безопасности в ходе спецопераций, — сказал Андараби, выступая перед новым начальником полиции в восточной провинции Нангархар Эмалом Ниази.

Министр внутренних дел добавил, что местные жители доказали, что "они не позволят никакой иностранной террористической группировке закрепиться на родной земле".

В Афганистане ИГИЛ начало существовать с января 2015 года. На счету террористов многочисленные теракты и атаки на гражданские и военные объекты страны. По словам местных чиновников, в последнее время организация существенно ослабла, поскольку большинство её членов были убиты в столкновениях или сдались.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.