Рэпер T-Killah получил серьёзную травму на тренировке

Рэпер Александр Тарасов, также известный как T-Killah, получил травму после неудачного прыжка на тренировке по смешанным единоборствам. Об инциденте он рассказал телеканалу "360".

По его словам, последствия прыжка оказались довольно серьёзными.

— Разрыв связок голеностопа и, предварительно, перелом малой и большой берцовых костей, — рассказал он.

Несмотря на это, 30-летний исполнитель не унывает. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал фотографию с костылями.