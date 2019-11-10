Рэпер T-Killah получил серьёзную травму на тренировке

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Фото © Instagram/t_killah

Рэпер Александр Тарасов, также известный как T-Killah, получил травму после неудачного прыжка на тренировке по смешанным единоборствам. Об инциденте он рассказал телеканалу "360".

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Выходные!🤪

Публикация от T-killah (@t_killah)

По его словам, последствия прыжка оказались довольно серьёзными.

Разрыв связок голеностопа и, предварительно, перелом малой и большой берцовых костей, — рассказал он.

Несмотря на это, 30-летний исполнитель не унывает. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал фотографию с костылями.

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