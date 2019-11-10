Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу Украины

Задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в польском Люблине.
— На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в генеральном консульстве. Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится, — написала в телеграм-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.
Пресс-секретарь окружного суда в Люблине пояснила РИА "Новости", что прокуратура отозвала просьбу об аресте.
Напомним, 9 ноября в Польше задержали одного из лидеров украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура, чтобы выдать России. Посол Украины заявил, что украинская сторона будет просить освободить его из-под стражи и отпустить на поруки. Глава МИД Польши сообщил, что страна будет решать судьбу задержанного в соответствии с международным правом.
* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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