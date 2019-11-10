Задержанного в Польше националиста Мазура передали на поруки консулу Украины

Омбудсмен Денисова заявила, что суд об избрании ему меры пресечения не состоится.

Задержанного в Польше украинского националиста Игоря Мазура передали на поруки консулу Украины в польском Люблине.

— На время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса будет проживать в генеральном консульстве. Суд об избрании меры пресечения Игорю Мазуру не состоится, — написала в телеграм-канале украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Пресс-секретарь окружного суда в Люблине пояснила РИА "Новости", что прокуратура отозвала просьбу об аресте.

Напомним, 9 ноября в Польше задержали одного из лидеров украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура, чтобы выдать России. Посол Украины заявил, что украинская сторона будет просить освободить его из-под стражи и отпустить на поруки. Глава МИД Польши сообщил, что страна будет решать судьбу задержанного в соответствии с международным правом.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.