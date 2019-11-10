Клиент McDonald's опьянел, выпив холодный чай. Напиток оказался с "сюрпризом"

Внутри прохладительного напитка вместо дольки лимона плавало три пакетика с наркотическим веществом.

Американец купил в одном из ресторанов сети быстрого питания McDonald's чай и опьянел. Об этом сообщает издание Metro.

Инцидент произошёл в штате Южная Каролина. 24-летний Пэрриш Браун заказал коробку с куриными наггетсами, двойной чизбургер и сладкий чай со льдом. Молодой человек попросил дополнительно добавить к напитку дольку лимона, не ожидая, что вместо цитрусового в чае окажется кое-что другое.

Как только Браун попробовал напиток, то почувствовал, что вкус чая несколько отличается от привычного, однако из-за сильной жажды американец решил не обращать на это внимания и опустошить пластиковый стаканчик полностью. Только тогда он обнаружил на его дне три пакетика с марихуаной.

— Я никогда в жизни не пробовал марихуану, поэтому почувствовал странные ощущения сразу же, как только начал пить. По вкусу это не было похоже ни на что, — признался он.

По словам Брауна, он опьянел прямо на работе, был в панике и сразу же позвонил своему отцу, поскольку не хотел, чтобы из-за этой ситуации у него возникли проблемы.

Правоохранительные органы уже начали расследование инцидента и заявили, что марихуана была изъята в качестве улики, в дальнейшем она будет уничтожена. В McDonald's уже заявили, что компания окажет помощь в расследовании данного происшествия.

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