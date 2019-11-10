США оставят в Сирии до 600 своих военных

США намерены оставить в Сирии до 600 американских военнослужащих. Об этом в интервью ABC заявил председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли.

— Их будет меньше тысячи, это точно. Возможно, около 500. Может быть, 600. Примерно столько. Но мы не будем сообщать точную численность, поскольку ещё не завершили анализ, — отметил Милли.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что США начинают вывод около тысячи своих военных из Сирии из-за операции Турции. Однако уход военных США получился похож на бегство. В частности, на одной из брошенных баз российские журналисты нашли серверы с жёсткими дисками, награды, документацию, личные жетоны и множество других предметов американских солдат. В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп склонен оставить около 200 спецназовцев США на востоке Сирии.