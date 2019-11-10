Путин призвал полицию решительно бороться с коррупцией и экстремизмом

Президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников МВД решительно бороться с коррупцией, экстремизмом, терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и другими преступлениями.

— Ваш долг — жёстко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество, — отметил глава государства на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

По его словам, правоохранители должны соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу и при этом создавать "открытые, комфортные, благоприятные условия для законопослушных иностранных граждан, туристов, предпринимателей, студентов, работников, специалистов".

Напомним, сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел.