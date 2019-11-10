Вандалы осквернили мемориальную доску Жукову в Одессе

За последнее время это уже не первый случай с осквернением памятника полководцу.

В Одессе неизвестные в ночь на 10 ноября исписали красной краской памятную доску советскому маршалу Георгию Жукову. Об инциденте сообщила организация "Всеукраинская люстрация. Одесса".

На странице объединения в "Фейсбуке" опубликовали кадры с места события — фото прислали неизвестные, которых назвали "патриотами".

На одном из снимков вандалы в балаклавах стоят с баллончиками краски рядом с доской, на которой написали "кат", что с украинского языка переводится как "палач".

За последнее время это уже не первый случай с осквернением памятника полководцу в Одессе.

Лайф сообщал, что 31 октября барельеф маршала Жукова был демонтирован с фасада здания облвоенкомата на Канатной улице во исполнение украинского закона о декоммунизации, поскольку Жуков был членом Президиума ЦК КПСС и министром обороны СССР. Люди стали приносить к опустевшей стене цветы и зажигать свечи в память о маршале, однако группа неизвестных разгромила подношения одесситов. На инцидент отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.