Прощание с Пашей Фейсконтролем пройдёт в клубе

Близкий приятель клубного промоутера Павла Пичугина, который умер 9 ноября в Москве, назвал дату и место прощания с самым известным фейсконтрольщиком столицы.

— Похороны во вторник (12 ноября), на Рогожском кладбище. Время будет [объявлено] позже. Поминки в WOW [известный московский клуб], — сказал "360" Дмитрий Ёжиков.

Напомним, Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве на 39-м году жизни. Незадолго до смерти он сам вызвал себе скорую помощь. Певец Шура рассказал, что в последние годы известный фейсконтрольщик и промоутер вёл здоровый образ жизни и не жаловался на проблемы со здоровьем.