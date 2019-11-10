Игравшую с моряками белуху ожидаемо приняли за "российского шпиона"

Иностранные исследователи предполагают, что необычайно дружелюбный кит "прошёл обучение в ВМФ России".

В белухе, с которой команда исследовательского судна Gemini Craft из Южной Африки играла в мяч, увидели "российского шпиона". Иностранные специалисты решили, что это якобы специально обученный кит Хвалдимир, сообщает издание Independent.

Эксперты предполагают, что этот кит может быть истощённым самцом белуги, который считается "потерянным животным-шпионом, прошедшим дрессировку на российском флоте".

— Вероятно, это Хвалдимир — когда-то пленённый кит, которому, возможно, удалось сбежать от российских военных, — утверждает Феррис Джабр, автор статей в газете The New York Times и научно-популярном журнале Scientific American.

Эту же теорию поддержали Квад Финн, исследователь водных млекопитающих, и зоолог Даррен Найш.

— Люди достали Хвалдимира из воды и обучили разным трюкам, в частности приносить предметы в обмен на еду. Он недоедает и из-за этого всё ещё зависим от людей. Этим и объясняется его поведение, которое принимают за игривость, — пояснил Финн.

Хвалдимиром называют белуху, которую в апреле 2019 года заметили недалеко от северной Норвегии. На млекопитающем был специальный обвес для крепления камеры GoPro с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". Рыбаки тогда предположили, что оборудование закрепили военные для сбора данных.

Военный историк Юрий Кнутов, в свою очередь, заявил, что белуха могла сбежать от контрабандистов, а не от военных. Животное отказалось покидать норвежские берега.