Филологи рассказали, какие родители чаще всего дают детям необычные имена

Строить прогнозы популярности имён бесполезно, уверяют эксперты, поскольку на это влияет множество непредсказуемых факторов.

Продвинутые родители, жители городов-миллионников и интернациональные пары чаще всего выбирают для своих детей необычные имена. Об этом сообщает газета "Вечерняя Москва" со ссылкой на филологов.

Филолог Василий Супрун заявил, что нестандартные имена — это редкие изыски продвинутых родителей. От общего числа имён детей они составляют меньше 0,001%. При этом их, как правило, дают своим отпрыскам жители мегаполисов. А вот в российской глубинке экзотических имён практически нет.

Что касается тематики, то в последнее время вспыхнула мода на старинные имена, считает Супрун. С ним согласен и кандидат филологических наук, генеральный директор исследовательского центра "История фамилии" Владимир Максимов. Правда, он утверждает, что модой называть это неправильно.

По мнению Максимова, возвращение имён, освящённых тысячелетней русской историей, — вполне логичный поворот, поскольку списки необычных имён, которыми россияне награждают своих детей, каждые несколько десятков лет повторяются.

При этом он подчеркнул, что строить прогнозы о популярности — дело бесперспективное, потому что многое зависит от непредсказуемых факторов.

— Не стоит забывать, что большая часть непривычно звучащих имён даётся детям в интернациональных семьях. Это неудивительно в такой многонациональной стране, как Россия, — отметил Максимов.

Ранее Лайф писал, что за 2019 год самыми редкими именами для мальчиков стали Ричард-Лев, Александр-Поль, Цезарь и Огнеслав, а для девочек — Лукерья и Ефросинья.