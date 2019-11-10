Медведь устроил вечеринку в спа-салоне, и его могут усыпить за это — видео

Местные власти решили усыпить хищника, который повадился залезать в чужие дома, но пользователи Сети собрали уже более 6000 подписей в его поддержку.

В Болгарии медведь забрался в спа-салон, где решил принять водные процедуры. Кадры опубликовал в "Фейсбуке" туристический комплекс, на территории которого находилась зона с бассейном.

— Посмотрите, кто нас посещает, и ему всё равно, что сезон закрыт. Плавает с удовольствием без билета, — подписали пост сотрудники комплекса.

Косолапый стал любимцем местных жителей и даже получил кличку Swimmy. Позднее выяснилось, что это не единственная его вылазка — он стал регулярно забираться в чужие дома. Из-за этого местные власти решили усыпить животное. Пользователи Сети не согласились с этим и вместе с сотрудниками туристического комплекса собрали более 6000 подписей в поддержку Swimmy. Зоозащитники предлагают перевезти его в безопасное место, подальше от города.

На сегодняшний день судьба медведя до сих пор не решена. Однако в самом туристическом комплексе, который хищник периодически посещает, заявили, что намерены до зимы кормить гостя, а также пригласили всех желающих приносить ему гостинцы.