120 летучих мышей "захватили" киевскую квартиру

120 летучих мышей поселились в жилой квартире в Киеве. Об этом в "Фейсбуке" заявило сообщество спасателей-добровольцев "Команда спасения животных".

— Колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна и немного мешает спать хозяин квартиры, — написали волонтёры в соцсети.

Они уже выпустили на волю 119 млекопитающих, ещё одно отправили на лечение, не уточнив при этом, о чём именно идёт речь.