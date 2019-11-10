120 летучих мышей "захватили" киевскую квартиру

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Фото © Facebook / Kyiv Animal Rescue Group

120 летучих мышей поселились в жилой квартире в Киеве. Об этом в "Фейсбуке" заявило сообщество спасателей-добровольцев "Команда спасения животных".

— Колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроилась на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна и немного мешает спать хозяин квартиры, — написали волонтёры в соцсети.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup/posts/2469455776633657?__tn__=K-R" target="_blank">Kyiv Animal Rescue Group</a></p>

Они уже выпустили на волю 119 млекопитающих, ещё одно отправили на лечение, не уточнив при этом, о чём именно идёт речь.

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