Отец убитой аспирантки СПбГУ рассказал, что был знаком с Соколовым лишь заочно

Мужчина признался, что не слышал жалоб на преподавателя, с которым у его дочери был роман.

Отец 24-летней выпускницы СПбГУ, по подозрению в убийстве которой задержали доцента университета Олега Соколова, прокомментировал смерть дочери.

— Я знал его (Соколова. — Прим. Лайфа) только заочно. Лично знаком с ним не был. Но Настя о нём ничего плохого никогда не говорила. Поэтому то, что случилось, нас повергло в шок, — цитирует мужчину "Комсомольская правда".

При этом глава семейства добавил, что не слышал от дочери жалоб на Соколова и не знает, подвергалась ли она домашнему насилию со стороны историка.

Напомним, доцента СПбГУ Олега Соколова утром 9 ноября вытащили с переохлаждением из реки Мойки. У него с собой был рюкзак, внутри которого обнаружили отрубленные женские руки. А в квартире преподавателя позднее нашли обезображенное тело его 24-летней аспирантки. Они писали совместные научные работы и, как говорят их знакомые, уже несколько лет состояли в романтических отношениях.

На допросе Соколов признал свою вину и раскаялся. По словам адвоката, учёный находится в шоковом состоянии.