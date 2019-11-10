В массовом ДТП под Курском 13 человек пострадали, один погиб — видео

При выезде на дорогу грузовик столкнулся с внедорожником, тот выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.

В Курской области в ДТП с участием трёх машин пострадало 13 человек, ещё один погиб, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла вечером 10 ноября вблизи посёлка Линец Железногорского района. Грузовик МАЗ при выезде на главную дорогу врезался в автомобиль Great Wall Hover, а тот выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовой маршруткой Peugeot, следовавшей из Курска в Брянск.

Один из пассажиров внедорожника скончался на месте, второго человека, водителя, и 11 пострадавших из микроавтобуса госпитализировали.

Ранее Лайф сообщал, что в Курской области водитель сбил женщину с коляской, она умерла по пути в больницу, ребёнок получил травмы.