СМИ: На Украине в лесу застрелили адвоката по делу Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката одного из подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. По данным УНН, мужчина найден мёртвым в лесу. Официально эта информация пока не подтверждена.

По предварительным данным, у адвоката Святослава Пархоменко в лесу произошёл конфликт с браконьерами, в результате чего мужчина получил смертельное огнестрельное ранение.

Святослав Пархоменко является защитником Александра Лося, которого подозревают в причастности к убийству экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Напомним, Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года в Киеве. Его супруга, оперная певица Мария Максакова, подозревала в преступлении своего бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, но в апреле резко изменила показания. В октябре 2019 года суд Киева снял с Тюрина обвинения.

А в конце октября в Харькове убили свидетеля по громкому делу.