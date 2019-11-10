Егор Крид записал видео для обиженной на чаепитии девочки из Новосибирска

Неравнодушные люди, узнавшие об инциденте, устроили для школьницы настоящий праздник.

10 ноября в Новосибирске состоялся праздник для девочки, которую выгнали со школьного чаепития. Видеообращение для неё записал певец Егор Крид, рассказал "Московский комсомолец".

Инцидент, произошедший в школе № 183, стал достоянием общественности, и неравнодушные люди в соцсетях начали сбор средств на организацию мероприятия для обиженной школьницы. За неделю удалось собрать более 20 тысяч рублей. Восьмилетней Милане подарили сертификаты на посещение дельфинария и развлекательного парка.

Через общих знакомых удалось найти контакты Егора Крида, чьё творчество очень нравится девочке. Певец не смог лично приехать из-за высокой занятости, но записал видеообращение, которое транслировали на празднике.

— Я услышал твою историю и хочу сказать: во всём всегда нужно искать плюсы. Я сейчас записываю тебе видео. Возможно, мы бы с тобой не познакомились, если бы не эта история. Поэтому забей и скажи им спасибо за это. Знаешь, жизнь — бумеранг, всё, что мы кидаем, в нас и возвращается. Поэтому не переживай. А на них по фигу. Обнимаю, целую, — сказал школьнице исполнитель.

Ранее Лайф рассказывал, что Милану выгнали с чаепития из-за того, что не сдала деньги на нужды класса. Её мама поделилась, что девочке понадобилась помощь психолога, и обратилась в полицию. Однако другие родители утверждают, что ученицу никто не унижал, она просто неправильно всё поняла. Администрация школы свою вину не признала и запретила чаепития из-за инцидента.