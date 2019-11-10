Лайф публикует видео с выбрасывающим тело аспирантки доцентом СПбГУ

В распоряжении Лайфа оказалось видео, на котором видно, как, предположительно, доцент СПбГУ Олег Соколов выкидывает в Мойку останки убитой 24-летней аспирантки.

На кадрах можно увидеть, что некий мужчина, находясь на набережной, выбрасывает пакеты, предположительно, с частями тела убитой. При этом его не смутил случайный прохожий.

Любопытно, но доцент долгое время просто стоял с пакетами на набережной, оглядываясь по сторонам.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова вытащили из реки Мойки. Вместе с ним был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли тело 24-летней аспирантки университета.

Вскоре он оформил явку с повинной. Сам Соколов на допросе признал свою вину и раскаялся в содеянном.