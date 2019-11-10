СК возбудил уголовное дело из-за смерти подростка, спасавшего кошек из пожара

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка при пожаре в частном доме в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

9 ноября в СНТ "Северное" загорелся дом. Семья успела выбежать на улицу, когда подросток вдруг вспомнил, что в здании остались кошки. Он побежал их спасать, но из горящего дома ему выбраться не удалось.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас они устанавливают очаг и причины возгорания. Проводятся различные следственные экспертизы, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности).