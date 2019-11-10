В Курской области возбуждено дело после ДТП с микроавтобусом, где погиб человек

Полиция Курской области возбудила уголовное дело по факту аварии с тремя транспортными средствами, в которой один человек погиб и ещё 13 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

— Уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), — отметили в ведомстве.

Напомним, 10 ноября под Курском произошло массовое ДТП, в котором 13 человек пострадали, один погиб. При выезде на дорогу грузовик столкнулся с внедорожником, тот выехал на встречную полосу и врезался в микроавтобус.