Премьер Польши обвинил ЕС в поддержке строительства "Северного потока — 2"

Он также выразил несогласие с позицией французского лидера Эмманюэля Макрона в том, что Россию нельзя позиционировать врагом НАТО.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал страны Евросоюза за поддержку строительства "Северного потока — 2", об этом он заявил в интервью журналу Financial Times.

Политик отметил, что газопровод — это оплата российского оружия и обороны европейскими деньгами, и выразил сожаление, что Европа соглашается на это.

Моравецкий также выразил своё несогласие с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что нельзя позиционировать Россию и НАТО врагами, и напомнил, что его страна находится в другом положении, нежели Польша.

Премьер-министр добавил, что приветствует диалог с мирной и демократической Россией, но отметил, что она не мирная, а агрессивная.

Ранее Лайф сообщал, что в Польше на $44 млн оштрафовали одного из инвесторов "Северного потока — 2".