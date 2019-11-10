Спасение историка СПбГУ из Мойки попало на видео

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места спасения доцента СПбГУ Олега Соколова, который, после того как избавился от тела убитой аспирантки, упал в реку Мойку.

На кадрах можно увидеть, что на место ЧП прибыли врачи, а также сотрудники ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу на спасательном катере. При этом также можно увидеть самого Соколова, который находится в воде.

Ранее Лайф публиковал видео, на котором доцент СПбГУ выбрасывает в реку пакеты, предположительно, с останками 24-летней аспирантки, которую он ранее убил.

Отметим, что при его спасении вместе с ним был рюкзак, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Позднее в его квартире нашли тело 24-летней аспирантки университета.

Вскоре он оформил явку с повинной. Сам Соколов на допросе признал свою вину и раскаялся в содеянном.