В ДТП с семью авто на юго-востоке Москвы пострадало два человека — видео

1

На юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей, в том числе машина каршеринга и такси. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении Лайфа.

ДТП произошло возле дома 47 по Волгоградскому проспекту в районе метро "Текстильщики". Как сообщили РИА "Новости" представители экстренных служб, два человека пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные.

Движение по магистрали перекрыто по трём полосам в сторону центра. ГИБДД и спецслужбы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×