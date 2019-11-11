В ДТП с семью авто на юго-востоке Москвы пострадало два человека — видео

На юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей, в том числе машина каршеринга и такси. Видео с места ЧП оказалось в распоряжении Лайфа.

ДТП произошло возле дома 47 по Волгоградскому проспекту в районе метро "Текстильщики". Как сообщили РИА "Новости" представители экстренных служб, два человека пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи и пожарные.

Движение по магистрали перекрыто по трём полосам в сторону центра. ГИБДД и спецслужбы выясняют все обстоятельства произошедшего.