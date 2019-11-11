В Мексике грабители атаковали грузовик и украли золотые слитки на $26 миллионов

В ходе нападения пострадали охранники, сопровождавшие автомобиль, злоумышленники заставили их выйти и избили.

В Мексике грабители напали на грузовик и украли оттуда золото на 26 миллионов долларов, сообщил портал EL Universal.

Инцидент произошёл в штате Сонора, группа вооружённых людей атаковала грузовик компании SVD, который транспортировал 47 золотых слитков в горнодобывающую компанию Noche Buena.

Украденные слитки имели стоимость около 524 миллионов песо (26 миллионов долларов) — согласно текущей цене металла. По данным журнала, компании Fresnillo PLC удалось выпустить в общей сложности 94 слитка в период с июля-августа по сентябрь, так что бандиты украли половину производства за этот период.

В ходе ограбления пострадали охранники, сопровождавшие автомобиль. Злоумышленники заставили их выйти из машины, разоружили и избили.

За минувший год в Мексике совершено рекордное число преступлений, в результате которых погибло более 20 тысяч человек. 16 октября было совершено нападение на военный патруль, а на следующий день неизвестные совершили несколько вооружённых нападений на полицейских. 4 ноября пять человек погибли в ходе стрельбы на авторынке.