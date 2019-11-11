Кроме того, инспекторы от РФ посетят военный объект в Норвегии и проверят информацию о силах, планах развёртывания и технике.

Российские военные проведут наблюдательный полёт над Грецией в рамках реализации Договора по открытому небу, сообщает газета Вооружённых сил РФ "Красная звезда".

— В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ан-30Б над территорией Греческой Республики, — заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Дальность полёта, который состоится в период с 11 по 15 ноября, составит 1010 километров, а выполняться он будет с аэродрома Анхиалос на самолёте Ан-30Б. На борту помимо российских будут находиться и греческие специалисты, которые проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Кроме того, 12 ноября инспекторы от РФ посетят военный объект в Норвегии и проверят информацию о силах, планах развёртывания и технике.