Министр обороны Украины заявил о готовности "защититься от России" своими силами

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Фото © Flickr/skhakirov

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Незалежная может самостоятельно дать отпор России в случае нападения, об этом он сказал в эфире телеканала "1+1".

Политик также добавил, что его страна сотрудничает с государствами НАТО в сфере поставок вооружений и имеет отработанный ответ на любые агрессивные действия.

При этом Загороднюк отметил, что страна обладает "опытом пятилетней войны с Россией".

17 октября Верховная рада приняла закон о введении натовских званий в ВСУ. Однако альянс полагает, что к 2020 году Украина едва ли будет соответствовать всем стандартам и критериям НАТО.

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