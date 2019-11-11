Ведущая "Дома-2" Ефременкова рассказала о своём состоянии после госпитализации

Ведущая шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова была госпитализирована на Сейшельских островах. О своём состоянии звезда телевидения рассказала в "Инстаграме".
Пять дней высокой температуры, пять дней безумной боли в животе, бред, упадок сил — я даже ходить не могла... Все эти дни мне капали [лекарства], но всё было тщетно...
Юлия Ефременкова
После этого ведущую доставили в больницу, где она провела ночь под наблюдением медиков. Ей поставили диагноз, сбили температуру, поэтому боли немного уменьшились, пишет Юлия.
Она также поблагодарила всех, кто был рядом в столь трудное для звезды экрана время, прежде всего маму и своего молодого человека, который, хоть и улетел накануне болезни Юлии, всё же оказывал ей помощь и поддержку издалека.
Я ещё далека от понятия "здоровый человек", но я надеюсь, что с божьей помощью я уверенными шагами иду на поправку!
Юлия Ефременкова
Юлия Ефременкова отдыхала на Сейшелах со своим возлюбленным, участником "Дома-2" Мон Дезиром родом из Конго.
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