Ведущая "Дома-2" Ефременкова рассказала о своём состоянии после госпитализации

Девушка попала в больницу на Сейшелах, где отдыхала со своим возлюбленным. По её словам, во время болезни она была настолько слаба, что даже не могла говорить в полный голос.

Ведущая шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова была госпитализирована на Сейшельских островах. О своём состоянии звезда телевидения рассказала в "Инстаграме".

Пять дней высокой температуры, пять дней безумной боли в животе, бред, упадок сил — я даже ходить не могла... Все эти дни мне капали [лекарства], но всё было тщетно... Юлия Ефременкова

После этого ведущую доставили в больницу, где она провела ночь под наблюдением медиков. Ей поставили диагноз, сбили температуру, поэтому боли немного уменьшились, пишет Юлия.

Она также поблагодарила всех, кто был рядом в столь трудное для звезды экрана время, прежде всего маму и своего молодого человека, который, хоть и улетел накануне болезни Юлии, всё же оказывал ей помощь и поддержку издалека.

Я ещё далека от понятия "здоровый человек", но я надеюсь, что с божьей помощью я уверенными шагами иду на поправку! Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова отдыхала на Сейшелах со своим возлюбленным, участником "Дома-2" Мон Дезиром родом из Конго.