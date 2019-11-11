Жители Боливии празднуют отставку Эво Моралеса — видео

Жители Боливии вышли на улицы после того, как стало известно, что президент Эво Моралес подал в отставку со своего поста. Видео гуляний в "Твиттере" опубликовал аккаунт Conflicts News Worldwide.

На кадрах видно, как местные жители радостно встретили весть об отставке главы государства, а на улицы даже вышел оркестр. Люди держат в руках флаги, выкрикивают различные лозунги и поздравляют друг друга.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес вечером 10 ноября объявил, что уходит в отставку со своего поста на фоне массовых протестов в стране, которые не утихают с конца октября. Вслед за ним свой пост покинул и вице-президент страны Альваро Гарсиа Линера.