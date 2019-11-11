Фильм "Семейка Аддамс" лидирует в российском прокате вторые выходные подряд

Фильм "Семейка Аддамс" режиссёров Конрада Вернона и Грега Тирнана вторые выходные подряд занимает верхнюю строчку рейтингов российского проката, собрав за минувший уик-энд 157,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные сайта kinobusiness.com и Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общие сборы киноленты составили более 708 миллионов рублей.

Эксцентричная семейка вернулась на экраны и радует зрителей новыми приключениями. Дочь Уэнзди впервые идёт в обычную школу, а сын Пагзли готовится к большому спектаклю, на который съедутся все родственники. К тому же обстановку вечного Хэллоуина нарушает известная телеведущая, которая хочет построить мир, в котором странным Аддамсам нет места.

На втором месте хоррор "Доктор Сон", сиквел знаменитой ленты "Сияние", премьера которого состоялась 7 ноября. В тройку лидеров вошла "Малефисента: Владычица тьмы", собрав 113 миллионов рублей, общие сборы за четыре недели превысили два миллиарда рублей. Четвёртое место досталось очередной части культовой франшизы "Терминатор: Тёмные судьбы" с Арнольдом Шварценеггером, а замыкает пятёрку российский триллер Клима Шипенко "Текст".

На прошлой неделе фильм "Семейка Аддамс" также оказался в топе просмотров, собрав более 387 миллионов рублей.