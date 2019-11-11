На Украине заявили, что встреча "нормандской четвёрки" состоится в ноябре

При этом, если лидерам стран не удастся собраться в этом месяце, вряд ли они проведут встречу до конца года.

Переговоры лидеров стран "нормандской четвёрки" могут состояться до конца ноября, сообщает украинский портал "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в офисе главы государства.

В Киеве также назвали конкретные возможные даты — 24 или 26 ноября. Именно в этот день источник портала ожидает встречи глав государств.

При этом в Незалежной уверены, что если переговоры на высшем уровне не пройдут в указанные сроки, то до конца года лидеры стран уже точно не соберутся, а возможно, к подобному формату не вернутся и вовсе.

Любопытно, но глава МИД Украины Вадим Пристайко в качестве запасного варианта развития событий рассматривает возможное привлечение миротворческой миссии ООН. Впрочем, действующая украинская власть сама не до конца выступает за подобный вариант.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что в ближайшем будущем состоится саммит "нормандской четвёрки".