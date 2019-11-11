СМИ: Каждый третий россиянин доплачивает за лечение в стационаре

Такая проблема касается в основном больниц районного масштаба, тарифы на лечение в которых минимальны, поэтому медучреждения едва сводят концы с концами.

За прошедший год порядка 30% россиян были вынуждены доплачивать за лечение в медучреждениях. И только каждый десятый (9,9%) не счёл это нарушением своих прав, а 16,3% вообще оказались не в курсе, какие медикаменты должны предоставляться пациентам бесплатно. При этом только 35% россиян готовы выяснять, правомерно ли взята с них плата за ту или иную услугу. Такие данные следуют из опроса ФОМС, имеющегося в распоряжении газеты "Известия".

По словам опрошенных изданием медицинских работников, подобные проблемы свойственны медицинским учреждениям с большими кредиторскими задолженностями. Низкие тарифы по полисам ОМС не покрывают расходов больниц на лечение.

— Границы предоставления бесплатной помощи в стационаре трудно конкретизировать. Некоторые медицинские организации часть услуг оказывают платно. Причём оплата происходит по окончании всего курса лечения. Поэтому пациент вряд ли самостоятельно сориентируется и поймёт, что именно по его диагнозу было оплачено, — рассказала директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.

Она также подчеркнула, что решить проблему с поборами в медучреждениях можно только при условии, что страховые компании будут заранее информировать граждан о том, какие лекарства и услуги им полагаются бесплатно, а какие за деньги.

При этом директор фонда "Здоровье" Эдуард Гаврилов отметил, что в самих больницах наблюдается нехватка медикаментов. Касается это в основном районных стационаров, в которых тарифы на лечение минимальные, поэтому учреждения еле сводят концы с концами.

В Российском союзе страховщиков во всех спорных случаях посоветовали обращаться в страховую компанию и при любой оплате товаров или услуг в медучреждениях сохранять чеки.

В ФОМС также напомнили, что полный перечень медицинских услуг и товаров, на бесплатное предоставление которых может рассчитывать пациент, содержится в программе государственных гарантий. Кроме того, Минздрав совместно с ФОМС выпустил памятку для граждан, в которой разъясняется, какие медуслуги им положены бесплатно.