СМИ: В России ожидают увеличение стоимости сотовой связи на 10% в 2020 году

Это связано с тем, что компании стремятся компенсировать свои издержки, в том числе из-за отмены внутреннего роуминга и роста курса доллара.

Аналитики заявили о повышении тарифов сотовой связи в 2020 году как минимум на 10%, об этом сообщают "Известия".

Агентство Content Review предсказывает рост цен на 15–25%, эксперты Telecom Daily более оптимистичны, они обещают повышение стоимости на 10–12%. Точные прогнозы появятся в конце ноября.

Многие россияне уже сейчас ощущают подорожание сотовой связи. Специалисты объясняют это тем, что компании стремятся компенсировать свои издержки, связанные, в частности, с отменой внутреннего роуминга.

Рост тарифов аналитики также объясняют увеличением потребляемого видеоконтента и других сервисов, требующих большого трафика. Операторы увеличивают цену архивных пакетов услуг, но вместе с этим предлагают более дорогие продукты с большим объёмом включённого Интернета.

По оценкам экспертов, стоимость услуг связи будет расти и дальше. Это связано в том числе с внешними обстоятельствами, например ростом курса доллара. Ещё одной причиной является рост потребления дополнительных услуг, например, пользователи могут в один клик оформить платные подписки.