Эмилия Кларк хочет сыграть главную роль в новой части бондианы

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о своём желании сняться в новой части бондианы. Об этом сообщает британская газета Metro.
В апреле 2020 года на большие экраны выйдет 25-й фильм про агента 007 "Не время умирать", главную роль в котором сыграл Дэниел Крэйг. Впервые в роли Бонда он появился в 2006 году в части "Казино "Рояль". Однако ожидается, что в последующих частях франшизы он играть не будет.
А вот в новой ленте "Не время умирать" главная женская роль не за возлюбленной Бонда, а за женщиной — агентом британской МI6. Её сыграла темнокожая актриса Лашана Линч.
О том, кто сыграет агента 007 после Крэйга, пока ничего не известно. Журнал Empire спросил у Кларк, хотела бы она занять место главного героя всемирно известной франшизы.
Да, конечно же, да! Джеймс Бонд — одна из тех франшиз, в которых всегда будет круто участвовать. Вы можете буквально создать самого нахального Джеймса Бонда в мире, и это всё равно будет здорово
Эмилия Кларк
О своём желании сыграть в бондиане Эмилия говорила ещё в 2016 году. Тогда она претендовала на роль девушки Джеймса Бонда, а в качестве сценического партнёра не видела никого иного, кроме Леонардо Ди Каприо.
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