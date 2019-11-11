Эмилия Кларк хочет сыграть главную роль в новой части бондианы

Дэниел Крэйг не будет играть Джеймса Бонда после выхода ленты "Не время умирать". Кто заменит актёра на посту агента 007, пока не известно.

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о своём желании сняться в новой части бондианы. Об этом сообщает британская газета Metro.

В апреле 2020 года на большие экраны выйдет 25-й фильм про агента 007 "Не время умирать", главную роль в котором сыграл Дэниел Крэйг. Впервые в роли Бонда он появился в 2006 году в части "Казино "Рояль". Однако ожидается, что в последующих частях франшизы он играть не будет.

А вот в новой ленте "Не время умирать" главная женская роль не за возлюбленной Бонда, а за женщиной — агентом британской МI6. Её сыграла темнокожая актриса Лашана Линч.

О том, кто сыграет агента 007 после Крэйга, пока ничего не известно. Журнал Empire спросил у Кларк, хотела бы она занять место главного героя всемирно известной франшизы.

Да, конечно же, да! Джеймс Бонд — одна из тех франшиз, в которых всегда будет круто участвовать. Вы можете буквально создать самого нахального Джеймса Бонда в мире, и это всё равно будет здорово Эмилия Кларк

О своём желании сыграть в бондиане Эмилия говорила ещё в 2016 году. Тогда она претендовала на роль девушки Джеймса Бонда, а в качестве сценического партнёра не видела никого иного, кроме Леонардо Ди Каприо.