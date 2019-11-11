Немецкий депутат убеждён, что Крым останется российским, несмотря на санкции

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен уверен, что европейские санкции не могут изменить статус Крыма, он останется российским. Об этом политик заявил в интервью РИА "Новости".

Он подчеркнул, что ограничения не достигли своей цели и не предотвратили "аннексию Донбасса", а принадлежность полуострова России — это "реальное положение дел".

— Экономические показатели указывают на то, что у этих санкций есть один бенефициар — это США. Они мало потеряли от санкций, в том числе в плане безопасности, — добавил Фризен.

В конце сентября депутаты бундестага Германии призвали ослабить санкции против России. В свою очередь, экс-посол Австрии Фридрих Бауэр отметил, что для отмены мер против РФ необходима единая группа стран Евросоюза, которая поддержала бы это решение.