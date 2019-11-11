Вильфанд рассказал, где в ноябре температура сильно отклонится от нормы

На Дальнем Востоке будет на 18 градусов теплее положенного, а в Красноярском крае, наоборот, на 10 градусов холоднее нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал сильные температурные аномалии середины ноября, об этом сообщает РИА "Новости".

Так, на Дальнем Востоке температура на 18 градусов превышает норму, вместо положенных минус 30 градусов всего минус 8–12 в ночное время суток, отметил синоптик.

В то же время в центральных районах Красноярского края, наоборот, на 10 градусов холоднее, чем обычно бывает в середине осени, — после захода солнца минус 35–40 градусов. В Читинской области, Забайкалье, Бурятии до минус 30 градусов. По прогнозам Вильфанда, ожидается сильный ветер до 25 м/с и снег, на дорогах возможны заносы.

— Очень тёплая погода в центрально-чернозёмных областях. В Ростовской области до плюс 16–18 градусов, в Краснодаре около плюс 20 градусов, а в Сочи — плюс 20–22. Песня просто на юге европейской территории, — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее он заявлял, что климатическая зима в России наступит только с середины декабря. Роман Вильфанд негативно оценил термин "вишнёвая зима", которым метеорологи назвали аномальное потепление в столице. В Гидрометцентре зиму назвали "розовой" — по цвету, преобладающему на прогностической карте.