В Польше на стене почты обнаружили надпись, оставленную советскими солдатами

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Фото © Кароль Вышинский

В польском городе Эльблонг рабочие разбирали пристройку у почтового здания и случайно наткнулись на надпись на русском языке. Её в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне оставили солдаты Красной армии, освободившие Эльблонг.

<p>Фото © <a href="https://ro.com.pl/ciekawe-odkrycie-ekipy-budowlanej-pracowali-przy-gmachu-poczty-polskiej-i-znalezli-napis-radzieckich-zolnierzy/01478796" target="_blank">Кароль Вышинский</a></p>

Как рассказал Польскому радио в Ольштыне краевед Кароль Вышинский, здание почты — одна из немногочисленных построек в городе, которым удалось пережить войну. По его словам, русские сделали в здании склад военных трофеев.

Надпись "9 мая 1945 г. — конец войны!" сделана жёлтой краской на красной кирпичной стене. Видно её только с близкого расстояния. Пока что дальнейшая судьба находки остаётся под вопросом. Сам краевед выступает за её сохранение как свидетельства истории. Но последнее слово остаётся за владельцем постройки.

<p>Фото © <a href="https://ro.com.pl/ciekawe-odkrycie-ekipy-budowlanej-pracowali-przy-gmachu-poczty-polskiej-i-znalezli-napis-radzieckich-zolnierzy/01478796" target="_blank">Кароль Вышинский</a></p>

Здание почты в Эльблонге построено в 1887 году, оно является памятником архитектурного наследия. Уже несколько лет ведётся его реставрация.

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