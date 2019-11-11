В Польше на стене почты обнаружили надпись, оставленную советскими солдатами

В польском городе Эльблонг рабочие разбирали пристройку у почтового здания и случайно наткнулись на надпись на русском языке. Её в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне оставили солдаты Красной армии, освободившие Эльблонг.

Как рассказал Польскому радио в Ольштыне краевед Кароль Вышинский, здание почты — одна из немногочисленных построек в городе, которым удалось пережить войну. По его словам, русские сделали в здании склад военных трофеев.

Надпись "9 мая 1945 г. — конец войны!" сделана жёлтой краской на красной кирпичной стене. Видно её только с близкого расстояния. Пока что дальнейшая судьба находки остаётся под вопросом. Сам краевед выступает за её сохранение как свидетельства истории. Но последнее слово остаётся за владельцем постройки.

Здание почты в Эльблонге построено в 1887 году, оно является памятником архитектурного наследия. Уже несколько лет ведётся его реставрация.