Строитель, спасший пса на Урале: Страшно не было, но я сам мог провалиться

Рабочий пытался проползти к тонущему животному по доске, но лёд был слишком тонкий.

Строитель из Екатеринбурга, который вытащил провалившегося под лёд на озере Шарташ пса с ковша экскаватора, рассказал о том, как бригада спасала собаку. Его слова приводит портал E1.ru.

Алексей отметил, что ему не было страшно, ведь другого выхода не было. Сначала он хотел проползти к тонущему животному по доске, но лёд был слишком тонкий, мужчина мог сам провалиться.

— Я же не один был, у нас бригада, мы вчетвером были. Приняли совместное решение, что экскаватором надо попытаться. Попытались, получилось, достали, — объяснил он.

Строитель добавил, что собака оставалась с бригадой до утра. Её отогрели в машине и поделились ужином, а потом она убежала в районе посёлка Пески.

Напомним, 10 ноября бригада строителей с ковша экскаватора достала из воды пса, который провалился под лёд и не мог выбраться. Рабочие услышали лай и поспешили на помощь.