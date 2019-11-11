В Новосибирской области нашли тела двух пропавших охотников

Двое пропавших в Новосибирской области охотников были найдены мёртвыми, сообщает Аварийно-спасательная служба (АСС) Новосибирской области на странице во "ВКонтакте".

Мужчины пропали 1 ноября, они отправились на лодке в озеро Убинское и перестали выходить на связь. В их поисках участвовало более 30 человек, в том числе сотрудники спецслужб и местные жители, сообщали в ГУ МЧС России по региону.

— Военным с помощью беспилотного летательного аппарата удалось найти на озере лодку и рядом два тела мужчин. Силами Куйбышевского и Карасукского отрядов АСС НСО тела погибших были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф рассказывал о том, что пропавшего в кировском лесу охотника нашли волонтёры, но он умер у них на руках.