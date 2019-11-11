Маргарита Симоньян предложила Эво Моралесу работу телеведущим на RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила покинувшему пост президента Боливии Эмо Моралесу работу ведущим на телевидении.

— Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском РТ. Корреа уже второй год ведёт у нас своё шоу и в ус не дует, — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Напомним, лидер Боливии Эво Моралес подал в отставку 10 ноября из-за массовых протестов в стране, спровоцированных его переизбранием на президентский срок.

Позднее он заявил, что не намерен покидать страну. Однако местные СМИ сообщают о том, что личный самолёт Моралеса запрашивал разрешения у других государств на пролёт через их территорию. Глава МИД Мексики предложил экс-президенту убежище на территории посольства в Ла-Пасе.

Лидер акций протеста заявил, что полиции выдан ордер на арест опального президента.