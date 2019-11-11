Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу даже в случае выхода США

Политик не уверен, готов ли Вашингтон на подобный шаг, и выразил надежду, что этого не произойдёт.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу, даже если США пойдут на этот шаг. Его слова приводят "Известия".

— Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным элементом, который, особенно в нынешней ситуации, стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально, — подчеркнул политик.

Он также добавил, что не уверен, действительно ли Вашингтон выйдет из договора, и выразил надежду, что этого не случится.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал документ о скором выходе США из Договора по открытому небу. Несмотря на слухи о возможном выходе Вашингтона, Минобороны РФ заявило, что американская сторона по-прежнему заинтересована в сохранении соглашения. В МИД РФ отметили, что подобные решения наносят удар по безопасности, и подчеркнули, что у России есть ответ на это.