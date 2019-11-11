Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу даже в случае выхода США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не выйдет из Договора по открытому небу, даже если США пойдут на этот шаг. Его слова приводят "Известия".
— Нам надо будет взвесить ситуацию заново. Мы считаем договор важным элементом, который, особенно в нынешней ситуации, стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально, — подчеркнул политик.
Он также добавил, что не уверен, действительно ли Вашингтон выйдет из договора, и выразил надежду, что этого не случится.
Ранее СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал документ о скором выходе США из Договора по открытому небу. Несмотря на слухи о возможном выходе Вашингтона, Минобороны РФ заявило, что американская сторона по-прежнему заинтересована в сохранении соглашения. В МИД РФ отметили, что подобные решения наносят удар по безопасности, и подчеркнули, что у России есть ответ на это.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram