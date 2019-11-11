Трамп — о решении Ирана обогащать уран: Это будет очень плохой шаг

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Фото © Flickr / The Epoch Times

Он также добавил, что позитивным движением будет возвращение похищенного 12 лет назад агента Роберта Левинсона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Ирана обогащать уран будет "очень плохим шагом", об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

— Если Иран сможет вернуть в США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал в Иране 12 лет назад, то это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащает уран. Это будет очень плохим шагом, — подчеркнул американский лидер.

Напомним, 8 мая 2019 года Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке, — ровно через год после того, как США заявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Европа, в свою очередь, призвала Иран выполнять условия СВПД.

Агент ФБР Роберт Левинсон пропал в Иране в 2005 году, власти США предполагали, что его держат в заложниках, и предлагали выкуп в $1 млн. В январе этого года госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео призвал Тегеран освободить американских граждан, удерживаемых в стране.

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