Трамп — о решении Ирана обогащать уран: Это будет очень плохой шаг

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Ирана обогащать уран будет "очень плохим шагом", об этом он написал на своей странице в "Твиттере".
If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 ноября 2019 г.
— Если Иран сможет вернуть в США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал в Иране 12 лет назад, то это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащает уран. Это будет очень плохим шагом, — подчеркнул американский лидер.
Напомним, 8 мая 2019 года Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке, — ровно через год после того, как США заявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Европа, в свою очередь, призвала Иран выполнять условия СВПД.
Агент ФБР Роберт Левинсон пропал в Иране в 2005 году, власти США предполагали, что его держат в заложниках, и предлагали выкуп в $1 млн. В январе этого года госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео призвал Тегеран освободить американских граждан, удерживаемых в стране.
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