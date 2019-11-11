Трамп — о решении Ирана обогащать уран: Это будет очень плохой шаг

Он также добавил, что позитивным движением будет возвращение похищенного 12 лет назад агента Роберта Левинсона.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Ирана обогащать уран будет "очень плохим шагом", об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

If Iran is able to turn over to the U.S. kidnapped former FBI Agent Robert A. Levinson, who has been missing in Iran for 12 years, it would be a very positive step. At the same time, upon information & belief, Iran is, & has been, enriching uranium. THAT WOULD BE A VERY BAD STEP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 ноября 2019 г.

— Если Иран сможет вернуть в США похищенного бывшего агента ФБР Роберта Левинсона, который пропал в Иране 12 лет назад, то это будет очень позитивным шагом. В то же время, судя по информации и предположениям, Иран обогащает уран. Это будет очень плохим шагом, — подчеркнул американский лидер.

Напомним, 8 мая 2019 года Иран объявил о частичном прекращении обязательств по ядерной сделке, — ровно через год после того, как США заявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Европа, в свою очередь, призвала Иран выполнять условия СВПД.

Агент ФБР Роберт Левинсон пропал в Иране в 2005 году, власти США предполагали, что его держат в заложниках, и предлагали выкуп в $1 млн. В январе этого года госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео призвал Тегеран освободить американских граждан, удерживаемых в стране.