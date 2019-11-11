Рабочая неделя встретит москвичей дождями и порывистым ветром

Синоптики прогнозируют дождливую погоду и до +11 градусов в Москве 11 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В дневные часы воздух прогреется до 9–11 градусов, а вот в ночные опустится до +5.

Ветер ожидается южный, со скоростью 5–10 м/с. В ночные часы возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление поднимется до 747 мм ртутного столба.

В области температура воздуха будет колебаться в районе 6–11 градусов тепла. В ночь на 12 ноября она может снизиться до +3 градусов.