В аварии с 18 машинами на трассе в Германии пострадало 29 человек — видео

Водители не успели затормозить на скользкой дороге, когда одна из машин врезалась в отбойник.

На юго-западе Германии произошло ДТП, в котором столкнулось 18 автомобилей, пострадало 29 человек, и лишь чудом удалось избежать летальных исходов, сообщает издание ZDF.

Инцидент произошёл в баварском округе Нижняя Франкония. На дороге стоял туман, была повышенная влажность, поэтому водители не успели затормозить, когда одна из машин потеряла управление на скользкой дороге и врезалась в отбойник.

Среди повреждённых машин — три пожарных и два полицейских автомобиля, а также несколько фур. Движение по магистрали в настоящее время приостановлено.